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Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarının konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan video geldi

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna itiraz etmek amacıyla il müdürlüğü binası önünde uzun kuyrukların oluştuğu sırada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

30.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:05

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kanal projesi ile Türkiye'nin kazanımlarına dikkat çeken bir paylaştı.

"EKONOMİYE DEĞER KATACAK"

Fahrettin Altun, paylaşımına "Kanal İstanbul projesi; İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" notuyla bir video paylaştı.

DİĞER TARAFTA UZUN KUYRUKLAR VAR

Öte yandan ÇED raporuna itiraz etmek amacıyla il müdürlüğü binası önünde toplananların uzun kuyruklar oluşturduğu yeni görüntüler geldi. Bu görüntülerin konuşulduğu sıralarda Cumhurbaşkanlığı'ndan böyle bir video paylaşılması "manidar" olarak yorumlandı.

İşte o görüntüler;

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarının konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan video geldi

Çevresel Etki Değerlendirme, Fahrettin Altun, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel


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