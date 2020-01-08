Kanal İstanbul çevresindeki bölgeler değerleniyor

Hayata geçirilecek proje ile birlikte İstanbul 'un batı kısmında yepyeni yatırım ve kentleşme alanları oluşacak. Kanal İstanbul Projesi ile birlikte bu bölgeler gelişerek, yerleşim ve ulaşım anlamında İstanbul'a büyük ve olumlu bir katkı sağlayacak.

YENİ İSTANBUL DOĞUYOR!

Kanal İstanbul projesinin 2023 yılına kadar tamamlanmasıyla beraber yaşanacak yoğun göç ve şehrin doğu kısmının artık tamamen dolması ile beraber projenin batı kısımlarında kalan bölgelerde yerleşim ve gelişim daha da hızlı ilerleyecek. Kanal İstanbul'un yakın kısımlarında bulunan Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt gibi ilçeler ve özellikle de yeni Kuzey Marmara otobanı hattında devam eden mevkiler çok önemli bir değerlenme, yatırım ve kentleşme alanı olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bu bölgelerde yerleşim, yatırım, gelişim ve aynı zamanda kazanç anlamında olumlu etkiler yaşanacağı da belirtiliyor. Bu sayede, bu bölgelerde bulunan gayrimenkul fiyatlarının da Kanal İstanbul yakınlarında bulunan gayrimenkuller gibi değerlenerek artış göstereceği söyleniyor.

Kanal İstanbul'un gerek yapımında gerekse civarında yatırımlar yapmak isteyen başta yabancı olmak üzere pek çok firma şimdiden bu bölgelerde özellikle arsa yatırımlarını arttırmış durumda. Katar, Çin, Irak, İran, Libya, Suudi Arabistan ve Kuveyt ülkelerinden gelen pek çok yatırımcı grup, bu bölgelerde yatırım yapmaya başladı. Bu gelişmelerle beraber yapımı esnasında bile projenin ve civarının mevcut yatırımcılardan nasiplenerek çok kısa sürede değerleneceği ve gelişeceği de belirtiliyor.

TOPLAM UZUNLUĞU 40-45 KİLOMETRE OLACAK

Proje ile birlikte Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada ise 2023 yılına kadar kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak. Kanalın uzunluğu 40-45 km; genişliği yüzeyde 145-150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Kanalla birlikte İstanbul Boğazı, tanker trafiğine tümüyle kapanarak İstanbul'da iki yeni yarımada ve yeni bir de ada oluşacak.