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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: Kanal İstanbul erkekleri kimyasal olarak hadım edecek

İBB'nin düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuşan CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker, "Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi'ni öldürmeyecek, İstanbul'un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek" dedi.

10.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:24CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: Kanal İstanbul erkekleri kimyasal olarak hadım edecek

Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin geleceğini doğrudan ilgilendiren ve son günlerin en önemli gündem maddelerinden "Kanal İstanbul" projesini masaya yatırdı.

İBB'nin düzenlediği "Kanal İstanbul Çalıştayı"nda konuşan Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul etkileriyle denizinde biriken Sülfür Dioksit'in çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını söyledi. Saydam, bilimsel verilere göre Sülfür Dioksit'in erkek üreme sistemini kalıtımsal bir şekilde yüzde 25-30 oranında olumsuz şekilde etkilediğini belirtti.

"KİMYASAL OLARAK HADIM EDECEK"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de bu konuya dikkat çekerek, "Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi'ni öldürmeyecek, İstanbul'un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker

İstanbul, Marmara, Politika, Güncel

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