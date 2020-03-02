Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak

Kanal İstanbul 'un yapım ihalesinin tarihi merakla beklenirken, projenin etki alanındaki iki tarihi köprünün yeniden yapımı için düzenlenecek ihalenin tarihi belli oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan kanalın etki alanında kalan Odabaşı ( Başakşehir ) ve Dursunköy ( Arnavutköy ) köprülerinin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projesi için 26 Mart 2020 tarihinde 'etüd proje hizmet alımı' ihalesi gerçekleştirilecek.

350 GÜNDE BİTECEK

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ihalede yapılacak işin süresi 350 gün olarak belirlendi. İhale için hazırlanan özel teknik şartnamede, işin amacı şöyle açıklandı: Kanal İstanbul projesi etki alanında kalan Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki Dursunköy köprülerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması için sağlam bölümlerinin sökülerek taşınması, eksik bölümlerinin tamamlanması ilkesine dayalı projelerinin hazırlanması.

LAZER TARAMA VE İHA'LAR KULLANILACAK

Şartnameye göre köprü civarında araştırma kazıları yapılarak başlangıç ve bitiş noktaları tespit edilecek. İhaleyi alan firma; köprünün sökümü, yapı elemanlarının taşınması, yeniden yapılması ve eksik bölümlerinin tamamlanması işlerini üstlenecek. Köprünün özgün konumuna yakın bir konuma taşınması için alternatif yerleri araştıracak ve köprülerin taşınacağı yeri belirleyecek. Özgün konum ve taşınacağı konumda lazer tarama ve İHA ile çekimler yapılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda projeler hazırlanacak.