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Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı, 5 firma katıldı

Türkiye'de sert tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesinin etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi

26.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:17
Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı, 5 firma katıldı
Türkiye 'de sert tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesinin etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Dünya

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