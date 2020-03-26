Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi

Kanal İstanbul'un etki alanında bulunan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu için ihale gerçekleştirildi. İhalede 5 firma teklif verdi. Kanal İstanbul için yapılan ilk ihaleye İmamoğlu'ndan tepki gecikmedi. İmamoğlu, "Millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil" dedi.

26.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:46

Kanal İstanbul projesi için ilk ihale yapıldı. Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.

EN DÜŞÜK TEKLİF 408 BİN LİRA OLDU

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı. 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.

"KAYNAKLARIMIZI NEDEN HALKIMIZ İÇİN HARCAMIYORUZ?"

Söz konusu ihaleye ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'ndan bir tepki geldi. İmamoğlu, "İnanılır gibi değil. Millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil. Evet bugün, Kanal İstanbul projesi çerçevesi kapsamında, Odabaşı ve Dursunbey köprülerinin taşınma ihalesi var. Bu yol ihaleleri için, 2020 bütçesinde 8 milyar lira kaynak ayrıldı. Oysa bugün işini kaybetme arifesinde olan ya da iş yeri kapandığı için gelir elde edemeyen milyonlarca insan var, Türkiye'de ve İstanbul'da. Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi, bize göre ucube projelere harcamak yerine, halkımız için neden harcamıyoruz? Allah aşkına, bugün bir köprü yıkıp yapmak mı iş; yoksa, evde gelecek kaygısına düşmüş milyonlarca insana destek olmak mı? 'Korona krizinden, Kanal İstanbul çıkarmaya çalışmanın adını, vallahi ben koyamıyorum, lütfen siz koyun" dedi.

Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi
Etiketler: İstanbul, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'da Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu’yu uyardı Ekonomi
Bakan Soylu sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu'yu uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:38: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Ekonomi 15:37: ABD işsizlik maaşı başvurularında rekor - Ekonomi 15:37: İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi - Ekonomi 15:36: Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza - Ekonomi 15:32: “Ürünlerimize bu dönem zam yapmayacağız” - Ekonomi 14:33: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi - Ekonomi 14:24: Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır - Ekonomi 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:01: Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak - Ekonomi 13:51: Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği - Ekonomi 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber