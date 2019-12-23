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Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu bakanlıkça kabul edildi

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED),Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi.

23.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:01
Kanal projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED),Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi.
İstanbul ili, , Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edildi. Son dönemin en çok tartışılan konusu olan 'Kanal İstanbul' projesine ilişkin son şekli veren ÇED raporu yeterli bulunarak Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından halkın görüşüne açıldı. ÇED raporu halkın görüş ve önerileri için 10 gün boyunca askıda kalacak. Bakanlık 10 günlük sürenin sonunda halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir.
(Emin Kuvat/İHA)
Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu bakanlıkça kabul edildi

Çevresel Etki Değerlendirme, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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