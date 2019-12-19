Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul güzergahı, Kanal İstanbul maliyeti!

Kanal İstanbul Projesi'nin gündem olması ile beraber vatandaşlar Kanal İstanbul hakkında araştırmalara yapmaya başladı. Kanal İstanbul hakkında çok yönlü araştırmalar yapılırken en çokKanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul güzergahı Kanal İstanbul maliyeti, Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak gibi konuların detayları merak ediliyor. Kanal İstanbul nedir?

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır.

KANAL İSTANBUL ÖZELLİKLERİ

Açıklamalara göre, resmî adıyla Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Hâlihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak. Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak.Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

KANAL İSTANBUL MALİYETİ!

Projenin etüt çalışması iki yıl sürecek. Çıkartılan topraklar, büyük bir havalimanı ve liman yapımında kullanılacak, taş ocaklarının ve kapatılan madenlerin doldurulması için yararlanılacak. Projenin maliyetinin 10 milyar doların üzerinde olabileceği belirtiliyor.

KANAL İSTANBUL NEREYE YAPILACAK VE KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI

15 Ocak 2018 tarihinde projenin güzergahı belli olmuştur. Ulaştırma Bakanlığı tarafından projenin Küçükçekmece Gölü, Sazlısu Barajı ve Terkos Barajı güzergahlarından geçeceği kamuoyuna duyurulmuştur.

KANAL İSTANBUL PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan son günlerin en çok tartışılan projesi Kanal İstanbul'la açıklamalrda bulundu. Turhan, Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak konusuna da değinerek "İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere, inşallah önümüzdeki yıl yakında kazmayı vuracağız." dedi.