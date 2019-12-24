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Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor?

İstanbullular Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği Kanal İstanbul projesi ile ilgili düşüncelerine euronews’e anlattı

24.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:39 Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor?
Kanal projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak kabul edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dahil) projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir."
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Çevresel Etki Değerlendirme, Euronews, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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