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Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor

İktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirme raporuna itiraz süresi bugün son buluyor.

02.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:21 Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandıktan sonra vatandaşların 'görüş ve önerilerine' sunulmuştu.

İTİRAZ DİLEKÇELERİ VERİLMEYE BAŞLANDI

Muhalefetin karşı çıktığı ve yapılmasını istemediği projenin iptalini isteyen vatandaşlar, yalnızca İstanbul'da değil ülkenin dört bir yanından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak itiraz dilekçelerini vermeye başladı.

SÜRE BUGÜN SONA ERİYOR

Projeye itirazlar, bugün sona eriyor. Vatandaşlar, itirazlarını bugün günü mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne dilekçeyle başvurarak yapılabildiği gibi, ilgili kurumlara faks göndererek ya da CİMER üzerinden de yapılabiliyor.


Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, Güncel

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