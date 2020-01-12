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Kanal İstanbul projesine karşı çıkan yüzlerce kişi insan zinciri oluşturdu

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen proje karşıtları Küçükçekmece Gölü etrafında kilometrelerce uzunluğunda insan zinciri oluşturdu.

12.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:52Kanal İstanbul projesine karşı çıkan yüzlerce kişi insan zinciri oluşturdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal projesine karşı çıkan yüzlerce kişi Küçükçekmece Gölü kenarında bir araya gelerek insan zinciri oluşturdu.

Çevre ve imar boyutlarının yanı sıra finansmanı nedeniyle de tartışma yaratan Kanal İstanbul projesine itirazlar sürüyor. Projeye karşı yaklaşık 120'den fazla kurum ve bireyin bir araya gelerek oluşturduğu ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu ve Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme çok sayıda kişi katıldı.
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Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece Gölü, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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