"Kanal İstanbul yapılmalı mı?" anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı

İktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesiyle ilgili yapılan son anket, kamuoyu ile paylaşıldı.

ARAŞTIRMA 30 İLÇEYİ KAPSIYOR

SONAR Araştırma Şirketi tarafından 27 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da nüfusu en yüksek olan 30 ilçede 2 bin 69 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

"HİÇBİR BİLGİM YOK" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 39

Araştırmaya katılanlara ilk olarak "Kanal İstanbul projesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 39'u "Hiçbir bilgim yok" yanıtını verdi. "Yeterince bilgim var" diyenlerin oranı ise yüzde 24,1'de kaldı.

YÜZDE 53'LÜK KESİM "YAPILMAMALI" YANITINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ne olursa olsun yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili vatandaşlara yöneltilen bir diğer soru"Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı yapılmamalı mı?" oldu. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 53,7'si "Yapılmamalı" yanıtını verirken, yüzde 35,9'luk kesim "Yapılmalı" yönünde görüş bildirdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, politik tartışmalara sebep olan Kanal İstanbul için "Siz ne derseniz deyin, biz bu projeyi yapacağız" demişti.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesinin kente ihanet olduğunu belirterek "Bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız" şeklinde konuşmuştu.