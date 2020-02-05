Haberler » Ekonomi » 'Kanal İstanbul yapılmalı mı?' anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı - Ekonomi

"Kanal İstanbul yapılmalı mı?" anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı

İstanbul'un 30 ilçesinde yapılan araştırmada "Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı yapılmamalı mı?" sorusuna yüzde 53,7'lik kesim "Yapılmamalı" yanıtını verdi. Yapılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 35,9'da kaldı.

05.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:49

İktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal projesiyle ilgili yapılan son anket, kamuoyu ile paylaşıldı.

ARAŞTIRMA 30 İLÇEYİ KAPSIYOR

SONAR Araştırma Şirketi tarafından 27 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da nüfusu en yüksek olan 30 ilçede 2 bin 69 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

"HİÇBİR BİLGİM YOK" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 39

Araştırmaya katılanlara ilk olarak "Kanal İstanbul projesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 39'u "Hiçbir bilgim yok" yanıtını verdi. "Yeterince bilgim var" diyenlerin oranı ise yüzde 24,1'de kaldı.

YÜZDE 53'LÜK KESİM "YAPILMAMALI" YANITINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ne olursa olsun yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili vatandaşlara yöneltilen bir diğer soru"Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı yapılmamalı mı?" oldu. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 53,7'si "Yapılmamalı" yanıtını verirken, yüzde 35,9'luk kesim "Yapılmalı" yönünde görüş bildirdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, politik tartışmalara sebep olan Kanal İstanbul için "Siz ne derseniz deyin, biz bu projeyi yapacağız" demişti.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesinin kente ihanet olduğunu belirterek "Bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız" şeklinde konuşmuştu.

Son dakika: Kanal İstanbul ProjesiSon dakika: Kanal İstanbul Projesi'nin imar planı onaylandı

Son dakika: İmamoğlu, Kanal İstanbulSon dakika: İmamoğlu, Kanal İstanbul'un neden yapılmaması gerektiğinin gerekçelerini sıraladı

Son dakika: Erdoğan: Kanal İstanbulSon dakika: Erdoğan: Kanal İstanbul'u gerekirse milli bütçeyle de yaparız

Kanal İstanbulKanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu


İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
5.02.2020 13:49:00