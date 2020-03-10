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Kanal Yolu 2. etap çalışmalarında sona gelindi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokak'ta gerçekleştirilen 2. etap çalışmaları kapsamında parke taşı döşeme çalışmaları başladı.

10.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:48
Kanal Yolu 2. etap çalışmalarında sona gelindi
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokak'ta gerçekleştirilen 2. etap çalışmaları kapsamında parke taşı döşeme çalışmaları başladı.

Projenin hazırlık aşamasından bugüne kadar çalışmaları yakından takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bordür ve yol kazı işlemlerinin ivedilikle tamamlanması ve parke döşemelerinin başlamasıyla 2. etapta sona yaklaşıldığını müjdeledi.

Eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Özcan; "Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi olarak bir ve beraber olmanın en güzel örneğini Yıldıztepe Mahallemizde gördük. Bugüne kadar emek veren, projemize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 1. etap altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 2. etap çalışmalarımıza hızla başlamıştık. Nazilli'mizin en büyük sorunlarından biri olan, Yıldıztepe'nin kalbi Kanal Yolu'nda parke taşı döşeme çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak bu sorunu da çözmüş olacağız. Sabırla bekleyen, bizlere güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Yıldıztepe, Nazilli, Aydın, Güncel
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