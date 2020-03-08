Kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
BARTIN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.
08.03.2020 11:45
BARTIN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 74 AAC 461 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki su kanalına düştü. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilde sıkışan A.C., S.K., T.K. ve B.Ö. itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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