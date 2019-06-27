27.06.2019 20:31
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Kanala düşen domuzu vatandaşlar kurtardı

Kanala düşen domuzu vatandaşlar kurtardı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Bugün sabah saatlerinde Çivril ilçesi Kızılcayer Mahallesi'nde bir yaban domuzu sulama kanalına düşerek sürüklenmeye başladı. Kanalda akıntıya kapılan yaban domuzunu gören vatandaşlar, kurtarmak için seferber oldu. Kanalın üzerindeki köprüye çıkan iki kişi yaptıkları kemek ile suda sürüklenen domuzu yakaladı. Ardından kıyıya çekilen domuz, olay yerin çağrılan iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Boynundaki kement çıkartılarak doğaya bırakılan yaban domuzu, hızla gözden kayboldu.


- Denizli
Kaynak: DHA
Sabah , Denizli , Çivril , Güncel

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