21.06.2019 14:20
Haberler » Güncel » Haber

Kanala düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kanala düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki içi boş yağmur suyu tahliye kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aktan (52), yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki içi boş yağmur suyu tahliye kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aktan (52), yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Ahmet Aktan, yönetimindeki 15 FF 483 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç , savrulup yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından araçtan çıkartılan Aktan, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi 'ne götürülerek, tedaviye alındı. Aktan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


- Manisa
Kaynak: DHA
izmir , kaza , manisa , turgutlu , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:01 Şehit Padişah Sultan Murad Çekirge'deki kabri başında anıldı
16:01 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BARZANİ GÖRÜŞME İÇİN DOLMABAHÇE OFİSTE 1
16:01 66 düzensiz göçmen yakalandı - TEKİRDAĞ
16:01 Yanlış sünnet, kalıcı sorunlar bırakabilir…
16:01 İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM PKK NE DEMİŞ, HDP NE DEMİŞ BİZİ İLGİLENDİRMEZ
16:00 Nazilli Ticaret Odası'ndan yeni atanan Yenipazar Kaymakamı Yalçın'a ziyaret
16:00 ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)