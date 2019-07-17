17.07.2019 17:56
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Kanala düşen ineği itfaiye kurtardı

Kanala düşen ineği itfaiye kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Döşemedibi Mahallesi, Döşemedibi Caddesi'nde bulunan müstakil evin bahçesinde otlayan inek bir anda kıyıda bulunan su kanalına düştü. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki kanalda ters düşen ineği çıkaramayan ev sahibi Dursun Günay, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler ineği yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla düştüğü kanaldan kurtardı. Olayı anlatan ineğin sahibinin amcasının oğlu Dursun Günay, "İnek kardeşimin olduğu için bahçeye otlamaya çıkarmış. İneklere bakmaya gelen yeğenim ise kanala düştüğünü görüyor. O sırada ben geldiğimde inek ters düşmüştü. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi. - ORDU
Kaynak: İHA
İtfaiye, Ünye, Ordu, 3. Sayfa

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