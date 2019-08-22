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Kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ağrı'da bir kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22.08.2019 22:03
Kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ağrı'da bir kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kentteki Ağrı Sanayi Sitesi'ne gelen Nevzat Gelturan (60), bir oto tamircisinin önünde açık bırakılan kanalı fark edemeyerek içine düştü.
Yaralanan yaşlı adamı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelturan'ı bulunduğu kanaldan çıkaran ekipler, gelen ambulanstaki 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gelturan, daha sonra Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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