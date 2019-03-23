Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi

Adana'da, devrilen elektrikli bisikletten oğluyla kanala düşen baba, 7 yaşındaki çocuğunu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Baba Tabar'ın cansız bedeni ise akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
OĞLU İLE LAHANA TOPLAMAYA GİTTİ
Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde Ahmet Tabar (42), oğlu Musa (7) ile elektrikli bisikletle lahana toplamaya gitti.
OĞLU, SULAMA KANALINA DÜŞTÜ
Sümbül Caddesi'ndeki çamur nedeniyle kanalın kenarından geçmeye çalışan Tabar, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu oğluyla DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
OĞLUNU KURTARDI, AKINTIYA KAPILDI
Oğlunu kanalın kenarına çıkartmayı başaran Ahmet Tabar, bu sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahalenin ardından Musa Tabar'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Baba Tabar'ın cansız bedeni ise akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
İşte olay yerinden fotoğraflar;
Yüreğir, Merkez, Adana, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: AA