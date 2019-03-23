23 Mart 2019, 13:38
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Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi

Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi

Adana'da, devrilen elektrikli bisikletten oğluyla birlikte kanala düşen baba, 7 yaşındaki çocuğunu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak can verdi.

Adana'da, devrilen elektrikli bisikletten oğluyla kanala düşen baba, 7 yaşındaki çocuğunu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Baba Tabar'ın cansız bedeni ise akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

OĞLU İLE LAHANA TOPLAMAYA GİTTİ

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde Ahmet Tabar (42), oğlu Musa (7) ile elektrikli bisikletle lahana toplamaya gitti.

OĞLU, SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Sümbül Caddesi'ndeki çamur nedeniyle kanalın kenarından geçmeye çalışan Tabar, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu oğluyla DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

OĞLUNU KURTARDI, AKINTIYA KAPILDI

Oğlunu kanalın kenarına çıkartmayı başaran Ahmet Tabar, bu sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahalenin ardından Musa Tabar'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Baba Tabar'ın cansız bedeni ise akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Yüreğir, Merkez, Adana, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: AA



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