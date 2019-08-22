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Kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekibi kurtardı

Kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekibi kurtardıAĞRI - Ağrı Sanayi Sitesi'nde bir oto tamircisinin önünde bulunan kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı Olay Ağrı Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

22.08.2019 11:06
Kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekibi kurtardı
Kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekibi kurtardı
AĞRI - Ağrı Sanayi Sitesi'nde bir oto tamircisinin önünde bulunan kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı
Olay Ağrı Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı adam yürüdüğü esnada karanlıktan ötürü, bir oto tamircisinin önünde bulunan kanalı fark edemedi. Dengesini kaybedip kanala düşen Nevzat Gelturan isimli yaşlı adam yaralandı. Yaralanan yaşlı adamı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiyesi Ekipleri yaralı adamı bulunduğu kanaldan çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam tedavisi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nevzat Gelturan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekibi kurtardı

İtfaiye, Ağrı, Genel

Kaynak: İHA

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