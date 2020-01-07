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Kanala düşen yavru kedi kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden geçen Kalemderesine düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

07.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:37 Kanala düşen yavru kedi kurtarıldı
'in ilçesinden geçen Kalemderesine düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sındırgı ilçesinde Kalemderesine düşen yavru kediyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye ekipleri kurtardı. Kanalın içinde yavru kediyi gören vatandaşlar yavru kediyi kendi imkanları ile çıkartamayınca itfaiye ekiplerine verdiler. Kalemderesine gelen ekiplerden bir itfaiye eri kanalın içine girerek, yavru kediyi çıkarttı. Üşüyen ve ıslanan yavru kediye itfaiye ekipleri sağlık durumunu kontrol ederek, yavru kediye süt verdiler. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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