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Antalya'da sürücü kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Antalya'da bir sürücü, demir bariyerlere çarptıktan sonra sulama kanalına uçan otomobilinden kendi imkanları ile çıktı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

27.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:26

'nın ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kanaldan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.

ÖNCE DEMİR BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B.'nin kullandığı 42 KU 878 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyeri aştıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan ve kanaldan burnu bile kanamadan çıkan sürücü Y.B.'nin muayenesinde alkollü olduğu belirlenirken yasal işlemlerin ardından ehliyetine el konuldu.

Kanala düşen araç uzun uğraşlar sonucu kanaldan çıkartılarak yediemin otoparkına götürüldü.

Antalya'da sürücü kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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