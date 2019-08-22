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Kanalda boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Kanalda boğulan gencin cesedine ulaşıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına girerek kaybolan yabancı uyruklu gencin cesedine ulaşıldı.

22.08.2019 19:19
Kanalda boğulan gencin cesedine ulaşıldı
Kanalda boğulan gencin cesedine ulaşıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına girerek kaybolan yabancı uyruklu gencin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Habip El Mehmet'i önceki gün serinlemek için sulama kanalına girdi. Genç, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, jandarma ve su altı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Mehmet'in cesedi, kanala düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için cenaze aracıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kanalda boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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