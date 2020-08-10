Kanalda kaybolan gencin cesedi 5. günde bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni, 5. günün sabahında suya girdiği yerin yakınında yosunların altında bulundu.

5 gün önce Baraj Mahallesi'ndeki kanala yeğeniyle gelen 17 yaşındaki Sezgin Andariman, serinlemek için suya girdi. Andariman, akıntının da etkisiyle gözlerden kayboldu. Akıntıya kapılarak kaybolan Sezgin Andariman'ı arama çalışmaları 5. günün sabahında yeniden başladı. Arama çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH İnsani Yardım Vakfından dalgıçların yanı sıra AKUT da destek verdi. Kanalın farklı noktalarında eş zamanlı arama başlatıldı. Deniz polisi de aramalarına Andariman'ın suya girdiği noktada devam etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Andariman'ın cansız bedeni suya girdiği yerin yakınında yosunların arasında bulundu. Gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Andariman'ın yakınları morga geldi. Çevik Kuvvet ekiplerinde morg yerleşkesinde görev aldığı görüldü. Yapılacak otopsinin ardından Andariman'ın cenazesinin Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA