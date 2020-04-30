Kanalda mahsur kalan posta güvercini, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir atık su kanalında mahsur kalan bir posta güvercini, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
30.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:24
Güzelyurt Mahallesi'ndeki atık su kanalında bir güvercinin mahsur kaldığını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden bir itfaiye eri, kanala inerek güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Ayağında bilezik bulunan posta güvercinin, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: AA