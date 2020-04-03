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Kanaldaki köpek boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde itfaiye ekipleri kanala düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlatırken sudaki diğer köpek de boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı.

03.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:56
Kanaldaki köpek boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı
Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde itfaiye ekipleri kanala düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlatırken sudaki diğer köpek de boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen iki köpek olduğu yönünde ihbar alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti. Köpeklerden birinin boğulduğunu gören itfaiye ekipleri, suda yüzen ve boğulmamak için büyük bir çaba sarf eden diğer köpeği kurtarmak için boynuna halka geçirmeye çalıştı. Suda yüzen köpek, boğulan arkadaşının yanına gidip boynundan ısırarak onu sudan çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yorgun düşen köpeği uzun uğraşlar sonunda sudan çıkardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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