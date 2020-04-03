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Kanaldaki köpek boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı

Kanaldaki köpek boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı İtfaiye köpeği, köpek ise boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde itfaiye ekipleri kanala düşen köpeği kurtarmaya çalışırken köpek ise boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı.

03.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:06
Kanaldaki köpek boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı
İtfaiye köpeği, köpek ise boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde itfaiye ekipleri kanala düşen köpeği kurtarmaya çalışırken köpek ise boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen iki köpek olduğu yönünde ihbar alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti. Köpeklerden birinin boğulduğunu gören itfaiye ekipleri, suda yüzen ve boğulmamak için büyük bir çaba sarf eden diğer köpeği kurtarmak için boynuna halka geçirmeye çalıştı. Suda yüzen köpek, boğulan arkadaşının yanına gidip boynundan ısırarak çıkartmaya çalıştı.
İtfaiye ekipleri yorgun düşen köpeği uzun uğraşlar sonunda sudan çıkartarak bıraktı. Kanaldaki köpek boğulan arkadaşını kurtarmaya çalıştı

Kaynak: İHA

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