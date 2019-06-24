24.06.2019 16:33
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Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurardı

Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kediyi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler kurtardı.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kediyi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi'nde bulunan Şehitler Camii'ne öğle namazını kılmak için giden vatandaşlar, bir apartmanın bodrum katından bir yavru kedinin sesini duyarak durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bildirdi.

Hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, söz konusu apartmanın kanalizasyon gider borularını kırarak, yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık iki saatlik hummalı çalışmanın ardından kırılan betonun altındaki plastik borulara ulaşan ekip, boruyu keserek yavru kediyi kurtarmayı başardı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Ayvalık , Balıkesir , İtfaiye , 3. Sayfa

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