Kanalizasyon Çalışması Sırasında Havan Topu Bulundu

Antalya
'da kanalizasyon çalışması sırasında bulunan havan topu imha edildi. Kepez
ilçesi Mazıdağı
bölgesinde kanalizasyon çalışması yürüten belediye ekipleri, 10 metre derinlikte havan topu buldu.
Belediye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin incelemesinin ardından havan topu imha edildi. Polis
ekipleri, oldukça eski olduğu gözlenen havan topunun kim tarafından ve ne zaman gömüldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.
07 Aralık 2018 Cuma 13:03