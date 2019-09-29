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Kanalizasyon çalışmasında fırlayan taşın çarptığı kadın ağır yaralandı

SAMSUN'da belediye ekiplerinin kanalizasyon çalışması sırasında fırlayan taş, yoldan geçen Havva M.'nin (71) omzuna isabet etti.

29.09.2019 15:53Kanalizasyon çalışmasında fırlayan taşın çarptığı kadın ağır yaralandı
SAMSUN'da belediye ekiplerinin kanalizasyon çalışması sırasında fırlayan taş, yoldan geçen Havva M.'nin (71) omzuna isabet etti. Düşerken de başını yere çarpan Havva M., ağır yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Cengizhan Sokak'ta meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin kanalizasyon çalışması sırasında fırlayan taş, yaya olarak komşusuna giden Havva M.'nin sol omzuna isabet etti. Yere yığılan Havva M. başını zemine çarptı. Başından yaralanan, omzunda kırıklar oluşan Havva M., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Havva M.'nin ameliyata alınacağı ifade edildi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım, Güncel

Kaynak: DHA

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