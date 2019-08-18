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Kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı.

18.08.2019 18:41
Kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı.
Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde boş bir arazideki kanalizasyon çukurunda at olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen belediye itfaiye ve fen işleri ekipleri, iş makineleri yardımıyla çukurun çevresi kazarak beton blokları kırdı.
Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan ata su içirildi.
Kurtarıldıktan sonra yerde bitkin yatan atın tüylerini yavrusu temizlemeye çalıştı.
At daha sonra doğrulup bölgeden uzaklaştı.
Kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı

Lüleburgaz, Kırklareli, Sakızköy, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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