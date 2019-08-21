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Kanalizasyon çukuruna düşen koyun kurtarıldı

DÜZCE'nin Beyciler Mahallesi'nde kanalizasyon çukuruna düşen ve Mehmet Meydan tarafından fark edilen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21.08.2019 11:55 Kanalizasyon çukuruna düşen koyun kurtarıldı
DÜZCE'nin Beyciler Mahallesi'nde kanalizasyon çukuruna düşen ve Mehmet Meydan tarafından fark edilen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Meydan sabah saatlerinde evinin dış cephesini boyamaya başladı. Bu sırada binanın arkasındaki kanalizasyon çukurundan sesler geldiğini fark etti. Hemen kuyunun yanına gidip, bakan Sağlam, önce tavşan zannettiği hayvanı gördü. Durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla koyunu kanalizasyon kuyusundan çıkardı. Hayvanı önce tavşan zannettiğini söyleyen Mehmet Meydan, "Tavşan sandım ama koyunmuş. Çukura sıkışmış. Allah razı olsun itfaiye ekiplerinden kurtardılar" dedi. Koyunun sahibi aranıyor.



İtfaiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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