02.07.2019 17:33
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Kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapılıyor

Kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Varlık Mahallesinde kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Varlık Mahallesinde kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin değişik noktalarında sürdürülen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipli tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Varlık Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Açık Cezaevi'nin güney kısmında kanalizasyon hattı döşeniyor.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Varlık Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Şehrin en uç noktalarından birisi olmasına rağmen, her köşeye hizmet götürmeyi amaçlayan belediyemiz çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacak" diye konuştular. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel

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