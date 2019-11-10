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Kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı

MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, kanalizasyon hattından bakım ve onarım çalışmaları sırasında, 'kunduz' olarak bilinen, 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.

10.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:10Kanalizasyon hattından 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı

MANİSA'nın ilçesine bağlı Mahallesi'nde, kanalizasyon hattından bakım ve onarım çalışmaları sırasında, 'kunduz' olarak bilinen, 10 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelindeki kanalizasyon hatlarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Akhisar'a bağlı Göcek Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattında çalışma gerçekleştirdi. Bakım ve onarım çalışması sırasında, hattan 10 metre uzunluğunda olan ve halk arasında 'kunduz' diye bilinen ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün neden olduğu tıkanıklık, MASKİ ekiplerinin müdahalesiyle giderildi. Göcek Mahallesi'nin muhtarı Erol Kayan, "Kanalizasyon hattımızdaki tıkanıklık sorun olmaya başlamıştı. MASKİ ekiplerimize bildirdik. Hemen gelip, incelediler. Hızlı bir şekilde bakım onarım çalışması yaptılar. Hattan çıkan ve tıkanıklığa yol açan 10 metrelik ağaç kökü ekipleri ve mahalle halkını şaşırttı" dedi.



Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, Göcek, Güncel

Kaynak: DHA

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