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Kanalizasyon sorunları çözülüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattında yenileme çalışması gerçekleştirdi.

31.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:25
Kanalizasyon sorunları çözülüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaşanan kanalizasyon sorunlarını hızlı bir şekilde çözmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi'nde eskiyen ve vatandaşlara sürekli sorun çıkartan kanalizasyon hattında yön değiştirme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile vatandaşa daha sağlıklı ve kaliteli altyapı temin edildi. Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, "Vatandaşlarımızın yaşadığı kanalizasyon sorununu MASKİ'ye bildirdik. Ekipler özverili bir şekilde çalışarak sorunu çözdüler. Çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İlyaslar, Kırkağaç, Güncel
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