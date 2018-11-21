Kanalizasyon Sorunu 5 Kilometrelik Hatla Çözülecek

Mersin
'in merkez Toroslar
ilçesine bağlı Karaisalı
Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine tespit edilen kanalizasyon sorunu, bölgede inşa edilmeye başlanan yaklaşık 5 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla çözülecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlatılan çalışmayla, bölgede kanalizasyon hattı döşemesine başlandı.
Toplam maliyeti 1 milyon 641 bin 560 lira olan projenin sonunda, sorunun yaşandığı bölge için yaklaşık 5 kilometrelik kanalizasyon hattı döşenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
, mahalledeki kanalizasyon sorununun çalışmaların ardından ortadan kalkacağını ifade etti.
Çalışmaların 2019 yılının şubat ayında tamamlanmasını öngördüklerini bildiren Kocamaz, "Bölgeden toplanacak atık suların tamamı, yerleşimin güneydoğusundaki mevcut kanalizasyon bacasına bağlanacaktır. Mevcut hatla atık suların Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletimi sağlanacaktır. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Karaisalı,Toroslar,Mersin
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:46