28.06.2019 15:23
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Kanalizasyona düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kanalizasyona düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde itfaiye ekipleri, kanalizasyona düşen yavru köpeği kurtardı.

Kastamonu 'nun Cide ilçesinde itfaiye ekipleri, kanalizasyona düşen yavru köpeği kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'de ilçe merkezinde kanalizasyona yavru köpek düştü. Vatandaşların ilk çabası sonrasında yavru köpek, düştüğü yerden çıkartılamadı. Bunun üzerine Cide Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, kanalizasyonun kapağını kaldırarak yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru köpek, hayvanseverler tarafından alınarak veteriner hekime götürüldü. Burada muayenesi yapılan yavru köpek, ardından bulunduğu yere tekrar geri bırakıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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