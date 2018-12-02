Kanalizasyona Sıkışan Köpek Yavruları Kurtarıldı

Babaeski
'de kanalizasyonuna sıkışan 5 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk
Mahallesi Nerhis Sokak'ta kanalizasyon çukurundan ses geldiğini fark eden çevredekiler durumu Babaeski Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kanalizasyonun içerisinde köpek yavruları olduğunu tespit etti.
Kanalizasyon çukurunun çevresini kırarak genişleten ekipler, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından 5 köpek yavrusunu kurtardı.
Yavru köpekler aynı bölgede serbest bırakıldı.
Babaeski,İtfaiye
02 Aralık 2018 Pazar 16:41