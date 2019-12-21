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Kanalizasyonda buldukları altını polise teslim ettiler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı kanalizasyon ekipleri, kanal çalışması esnasında buldukları piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan değerli eşyayı emniyet birimine teslim etti.

21.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:47 Kanalizasyonda buldukları altını polise teslim ettiler
Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı kanalizasyon ekipleri, kanal çalışması esnasında buldukları piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan değerli eşyayı emniyet birimine teslim etti.

ALO 185 TİSKİ İhbar Hattı'na 16 Aralık Pazartesi günü gelen ihbar doğrultusunda TİSKİ 2. Bölge Şube Müdürlüğü çalışanlarından Ercan Kuruçelik ve Yaşar Parlayan, hizmet alanı içerisindeki Söğütlü Mahallesi'ndeki Galanima Sitesi'ne gitti. Site içerisindeki kanalizasyon hattına müdahale eden ekip, bu esnada kanal içerisinde ziynet eşyası buldu. Piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olduğu öğrenilen ziynet eşyasının bulunduğuna dair ilk etapta amirlerine bilgi veren işçiler, daha sonra site yönetimini durumdan haberdar etti. Site yönetimi tarafından yapılan duyuruya rağmen değerli eşyanın sahibinin ortaya çıkmaması üzerine, işçiler ziynet eşyasını düzenledikleri tutanakla birlikte emniyet birimlerine teslim etti.

İnsani olarak ne yapılması gerekirse onu yaptıklarını belirten TİSKİ çalışanı Ercan Kuruçelik, "İnşallah bu ziynet eşyasının sahibi en kısa sürede bulunur" dedi. İşçi Yaşar Parlayan ise, "Halkın hizmetinde gece gündüz demeden koşarken bulduğumuz değerli eşyayı bir an bile düşünmeden sahibine ulaştırmak istedik. Sahibini bulamayınca insanlık namına gidip karakola teslim ettik" ifadelerini kullandı.

TİSKİ görevlilerini tebrik eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "İnsani ve vicdani vazifelerini yerine getiren bu arkadaşlarımızı cani yürekten kutluyorum. Topluma örnek bu davranışlarından ötürü kendileriyle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - TRABZON

Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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