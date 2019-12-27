Kanalların reklam anlaşmalarından dolayı fenomen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak

Çukur, Kuruluş Osman, Mucize Doktor ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok sevilen dizinin yeni bölümleri yılbaşında haftasında yayınlanmayacak. 31 Aralık Salı günü tatile girecek olan dizilerin yeni bölümleri 5 Ocak 2020'den itibaren yayınlanmaya başlayacak.

TÜM DİZİLERİN TEKRARI YAYINLANACAK

Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, Fox TV'deki Mucize Doktor ve Kadın, Kanal D'de Hekimoğlu, Azize ve Afili Aşk, Star TV'de Çocuk, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova ve Hercai ile TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yılbaşı haftasında ara verecek. Sevilen diziler, bir haftalık aranın ardından yeni bölümleriyle ekranda olacak.