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Kanalların reklam anlaşmalarından dolayı fenomen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak

Ekranların en sevilen dizilerinin yeni bölümleri yılbaşı haftasında kanalların reklam anlaşmalarını düzenlediği için yayınlanmayacak. Dizilerin yeni bölümleri 5 Ocak 2020'den itibaren yayınlanmaya başlayacak.

27.12.2019 07:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:01

, Kuruluş Osman, Doktor ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok sevilen dizinin yeni bölümleri yılbaşında haftasında yayınlanmayacak. 31 Aralık Salı günü tatile girecek olan dizilerin yeni bölümleri 5 Ocak 2020'den itibaren yayınlanmaya başlayacak.

TÜM DİZİLERİN TEKRARI YAYINLANACAK

Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, Fox TV'deki Mucize Doktor ve Kadın, Kanal D'de Hekimoğlu, Azize ve Afili Aşk, Star TV'de Çocuk, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova ve Hercai ile TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yılbaşı haftasında ara verecek. Sevilen diziler, bir haftalık aranın ardından yeni bölümleriyle ekranda olacak.

Kanalların reklam anlaşmalarından dolayı fenomen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi, Mucize, Çukur, Magazin


HABER YORUMLARI (20)
JOHN SINS: şiddet olamlı ya aksıyon felan
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POYRAZ: ne hale geldi bir taraftan programlar yapıyorlar şiddet bunalım taciz vs. diğer taraftan aynı kanallarda yayınlanan dizilere bakın başta silah kavga saldırı kin nefret taciz ne ararsanız var demezlermi bu perhiz bune lahana . devlet kulaklarını tıkamış millet gözünü dört açmış izliyor. ondan sonra bu toplum nereye gidiyor. diye hep konuşuyoruz. hep beraber uçuruma biraz daha yanaşıyoruz.
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ZİYAA: Cumaniz mubarek olsun.
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MİSAFİR: BAYRAK 2 İZLEYİN BÜTÇESİZ EMEKLE YAPILAN
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AKIL VE FİKİR: ulan ülke batıyor dolar olmuş bilmem ne kadar altın olmuş bilmem ne kadar insanlar hala dizimi izliyor sanki milletin sırtından geçiniyorlar zaten yazık günah bu insanlara
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DOĞRUCU: Keşke hepsi kalksa da rahatlasak. Gına geldi artık her gün yeni bir dizi. Milleti iyice aptal kutusuna bağladılar.
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E: izleme lan sana zorla izleten yok 24 saatin 15 saati sosyal medyada kalıyosunuz zararıda ortada
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SİYASETÇİ GELDİ HANIM: Ne kadar sevindik. . Bıktık bıktık kim izliyor ise yalan. Reklam verenleri kandırıyorlar. Şu ÇUKUR denen diziyi 2 bölüm izledim nefret ettim. Osmanlı dizisi komik geldi Ertuğrul''dan sonra yarısına bile dayanamadım. Dokrorlar dizisini de kaynanam seyrediyor. Bu dizileri kim seyrediyor?
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İBRAHİM.G71: senın zevkine göemı yasacaz defol
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ENGİN: Kaynana bir tek sende yok kardeşim. Sorsak kimse televizyon izlemiyor ama dizilerin reyting oranları da belli neticede. Bırakın bu izlemiyorum ayaklarını.
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