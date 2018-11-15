Kanamanız Olmasa da Düşük Yapmış Olabilirsiniz!

Çoğu kadın için hayatında yaşayacağı en özel anlardan biridir bebek sahibi olmak. Bir mucizeyi hayata getirmek ve ilklerine şahit olmak. Ancak hikaye her zaman böyle bitmeyebilir. Birçok neden bağlı olarak bebek dünyaya gelmeden anne adayı düşük yaşayabilir.

Düşük nedir?

Gebeliğin 24. haftasından önce embriyo veya fetüsün anne rahminden dışarı atılması olayına düşük denir. Gebeliklerin %15 - %20'si düşükle sonuçlanabilmektedir. Eğer düşük gebeliğin ilk 4-12 haftaları arasında yaşanıyorsa erken düşük, 12-24 haftadan önce yaşanıyorsa geç düşük olarak adlandırılır.

Hamilelikte düşük neden olur?

Ortaya çıkan düşüklerin en yaygın sebebi kromozonal bozukluklardır.

Diğer bir sebep hormonal nedenlerdir. Triodi, hiptroidi veya şeker hastalıkları düşük riskini arttırabiliyor.

Rahim ağzı yetersizliği, uterusdidelfis veya çift rahim, uterus tümörleri, geçirilmiş rahim ameliyatları, rahim ağzı yetersizliği gibi rahimden görülen anormallikler de düşük sebepleri arasında görülmektedir.

Rahim ağzının açılması önlenemez düşük ile sonuçlanır ve kürtaj yapılması gerekir.

Düşük belirtileri nelerdir?

En yaygın belirtisi vajinal akıntı ve kanamadır. Adet kanaması gibi değildir. Rengi kahverengiye ve parlak kırmızıya yakındır. Çok şiddetli ağrıyla kendini gösterir.

Ağrı ya da kanama olmaksızın vajinadan su geliyorsa bu durumda düşük göstergesi olabilir.

Vajinadan gelen katı parçalar, koyu pıhtılar da düşüğün belirtisi olabilir.

Her 15-20 dakikada bir gelen, hareketlerinizi kısıtlayacak kadar acı veren bel ve sırt ağrıları da düşük sebebiyle yaşanabilir.

Ateş, halsizlik, kusma da diğer belirtiler arasında yer almaktadır.

Kanama olmadan düşük olur mu?

Düşüğün en önemli belirtisi yaşanan kanamalardır. Ancak her kanama düşük ile sonuçlanacak diye bir durum yoktur. Yaşanan kanamaların sebebini öğrenmek için mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Birçok anne adayının kafasında şöyle bir soru işareti var; 'Kanamam yok, düşük yapmış olamam.' Ancak birçok durumda kanama olmadan da düşük durumları yaşanabiliyor.

Düşük riskini artıran faktörler nelerdir?

35 yaş üstünde olmak,

Önceden düşük yapmış olmak,

Çok zayıf ya da çok kilolu olmak,

Hormonal düzensizlikler,

Sigara kullanmak,

Çok fazla alkol tüketmek,

Anormal rahimler,

Radyasyona maruz kalmak,

Önceden birden fazla hamile kalmak,

Rahme düzgün yerleşmeyen döllenen yumurta,

Armonal rahim,

Beslenme bozuklukları,

Doğumsal kalp yetmezliği.

Tedavisi nasıl olur?

Hasta şikayetleri başlayınca acil olarak doktora başvurmalıdır. Önleyici tıbbi tedavi uygulanır. Bazı düşüklerde geriye dönüş olmamalıdır. Burada amaç anne sağlığını korumaktır.

İyileşme sürecinde;

Bol miktarda sıvı alın.

Doktor tarafından ilaçları düzenli olarak kullanın.

Uyku düzenine çok dikkat edin. Mutlaka uyumaya çalışın.

İlk 3 gün boyunca dinlenin. Çalışıyorsanız izin alıp istirahat edin.

İlk 2 hafta ağır egzersizlerden kaçının.

İlk 3 hafta cinsel birliktelik yaşamamaya özen gösterin.

İlk 2 hafta havuz ve denize girmeyin.

Beslenmenize çok dikkat edin.

Psikolojiniz bu dönemde çok önemlidir. Bu yüzden sevdiklerinizle vakit geçirin.