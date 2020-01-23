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Kanar, İHH'nın konuğu oldu

Mustafakemalpaşa İHH temsilciliğinin bu ay konuğu Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar oldu.

23.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:57Kanar, İHH'nın konuğu oldu
İHH temsilciliğinin bu ay konuğu Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar oldu.

Ev sahipliğini İHH Temsilcisi Mustafa Bulut'un yaptığı toplantıya Başkan Mehmet Kanar, Kızılay Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetimi, öğretmenler, İHH gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Bulut kısa bir konuşma yaptıktan sonra Mehmet Kanar kürsüye geldi. yaklaşık 2 saat süren söyleşide Kanar, belediye başkanı olduğu günden bu güne neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını anlattı. Daha sonra soru cevap bölümüne geçildi. Samimi sohbet ortamında geçen toplantı büyük ilgi gördü. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mustafa Bulut, Mehmet Kanar, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

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