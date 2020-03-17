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Kanarya Adaları'nda karantinaya uymayıp havuza giren kadına gözaltı

Kanarya Adaları'nda karantinaya uymayıp havuza giren kadına gözaltıBeril SÖNMEZ, (DHA) ? İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki otelde tatil yapan İngiliz kadın, koronavirüs karantinası kuralına uymayıp, havuza girdi.

17.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:31
Kanarya Adaları'nda karantinaya uymayıp havuza giren kadına gözaltı
Beril SÖNMEZ, (DHA) ? İspanya 'nın Kanarya Adaları'ndaki otelde tatil yapan İngiliz kadın, koronavirüs karantinası kuralına uymayıp, havuza girdi. Suya atlayan polis, kadını havuzdan çıkarıp gözaltına aldı.
İspanya'nın tatil merkezi olan Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'nda karantina kurallarına uymayan İngiliz kadın havuza girdi. Yetkililerin defalarca uyarmasına rağmen kadın havuzdan çıkmayınca olay yerine polisler sevk edildi. Polislerden biri, kıyafetlerini çıkararak havuza girdi. Sudaki kadını alan polis, havuzdan çıkardı. İsmi açıklanmayan kadın, havuz kenarındaki polis tarafından gözaltına alındı.
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Kanarya Adaları'nda karantinaya uymayıp havuza giren kadına gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler : Kanarya Adaları, İspanya, DHA, Güncel

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