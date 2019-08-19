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Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi

İspanya'ya ait olan Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesi çıkan yangın hala söndürülebilmiş değil. Yangında 4 bin hektarlık alan kül olurken; 8 bin kişi de tahliye edildi.

19.08.2019 11:30 Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi
İspanya'ya ait olan Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesi çıkan yangın hala söndürülebilmiş değil. Yangında 4 bin hektarlık alan kül olurken; 8 bin kişi de tahliye edildi.


Kanarya Adaları Özerk Topluluğu'na bağlı Büyük Kanarya'da cumartesinden bu yana devam eden yangın nedeniyle 8 bin kişi tahliye edildi ve 4 bin hektarlık alan da kül oldu. Yangına, çok sayıda helikopter ve uçakla havadan müdahale edildiği ve 700 kişilik bir ekibin de karadan müdahale ettiği belirtildi.


Kanarya Adaları Devlet Başkanı Ángel Víctor Torres'l, gazetede yangına havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangının kontrol altına alınamadığını, durumun 3 gün daha devam edebileceğini söyledi.
Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-Yangından görüntüler
-Yükselen alevler
-Yangının gece çekilen görüntüsü



Kanarya Adaları, İspanya, Güncel

Kaynak: DHA

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