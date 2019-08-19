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Kanarya Adaları'nda yangın yayılıyor

Kanarya Adaları'ndan Gran Kanarya'da Cumartesi günü çıkan yangın etrafa yayılmaya devam ederken 4 bin kişi, artan tehlike nedeniyle afet bölgesinden tahliye edildi.

19.08.2019 10:46 Kanarya Adaları'nda yangın yayılıyor
Kanarya Adaları'ndan Gran Kanarya'da Cumartesi günü çıkan yangın etrafa yayılmaya devam ederken 4 bin kişi, artan tehlike nedeniyle afet bölgesinden tahliye edildi.

Cumartesi günü Kanarya Adaları'ndan Gran Kanarya'daki Tejeda kasabası yakınlarında başlayan orman yangını, dağlık bölgelerde iki cepheden yayılmaya devam ediyor. Yetkililer, sıcak havalar ve kuvvetli rüzgarların güçlendirdiği yangının üstesinden gelmekte zorlanıldığını bildirirken bölgedeki 4 bin sivil de güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yaklaşık bin 700 hektarlık alanı küle çeviren alevler nedeniyle 11 yol da trafiğe kapatıldı.

İspanya'ya bağlı olan Kanarya Adaları'nın Devlet Başkanı Angel Victor Torres, "Ne yangının yayılışı durdurulabildi ne dengelendi ne de kontrol altına alındı" dedi. Torres, yangınla mücadele için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i aradığını ve merkezi hükümetten yardım istediğini de sözlerine ekledi.

Adadaki yangınla mücadele etmek için 200'ü ordudan toplam 700 itfaiyeci, 10 adet uçak ve helikopterlerle müdahalede bulunuyor. Ekiplerin yeterli gelememesi üzerine 3 yangın söndürme uçağı daha bölgeye sevk edildi. - KANARYA ADALARI

Kanarya Adaları, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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