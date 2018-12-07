Kanatlar Kırık

Sarı-lacivertli takımı bu hafta çok zorlu bir maç bekliyor. Akhisarspor'a kaybetmesi durumunda Fenerbahçe 15. sıraya gerileyecek. Kayserispor da Kasımpaşa 'yı yenerse 16. sıraya inme ihtimali bile söz konusu olacak. Dolayısıyla bu maçtaki tek hedef puan çıkarmak. Ancak teknik sorumlu Koeman, kadro kurmakta zorlanıyor. Özellikle kanatlarda Hollandalı çalıştırıcının oyuncusu bulunmuyor. Ayew, Valbuena ve Alper sakat. Aatif kadro dışı. Genç Barış ise hala hazır değil. Maç eksiği ve tecrübesizliği dikkat çekiyor. Bu nedenle özellikle sol kanada çare aranıyor.

Formsuz çok

Kanatların yanısıra diğer bölgelerde de sıkıntı yaşanıyor. Jailson ve Soldado cezalı. Slimani, Eljif gibi isimler ise formsuz. Sakatlıktan çıkan ve eski formunu yakalayamayan Mehmet Topal 'ın da performansı yeterli değil.

Takımı ayakta tutmaya çalışan ise savunma hattı. Başta Skrtel olmak üzere Hasan Ali, Isla, Şener, Neustadter ve kaleci Harun performans olarak takımın iyileri arasında. Özellikle Harun ve Skrtel'in son maçlardaki oyunu sarı-lacivertlilerin en önemli güvencesi.