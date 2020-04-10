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Kanatlarında baharı getirdiler

Baharın müjdecisi leylekler Afrika'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı.

10.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:11
Kanatlarında baharı getirdiler
Baharın müjdecisi leylekler Afrika 'dan Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı. Kızılcahamam'da leylek apartmanı olarak bilinen bölgedeki leylek yuvaları havadan görüntülendi.
Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leyleklerin, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçka dönemini geçirecekleri Kızılcahamam ilçesine geldiler. Kızılcahamam'da kuluçka zamanın geçirecek leylekler, sonbaharda tekrar yola çıkıp sıcak bölgelere göç edecek. Bir işadamı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan leylek apartmanı olarak bilinen bölgede yaklaşık 20 leylek yuva yaptı. Leylek apartmanında 13 metre boyunda 32 tane direği leylekler yuva yapıyor. 35 günlük kuluçka dönemi geçirecek leylekler, ilçe halkı tarafından el üstünde tutuluyorlar.
(Uğur Demirbaş/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılcahamam, Kuzey Afrika, Ankara, Afrika, Güncel
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