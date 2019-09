Kanatlı hayvan işletmecilerine biyogüvenlik eğitimi verildi

Et ve Süt Kurumu Erzincan Kombina Müdürlüğü tarafından kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik önlemlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi eğitimi verildi.Biyogüvenlik önlemlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi eğitimine Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Et ve Süt Kurumu Erzincan Kombina Müdürü Yunus Bostancı ile Erzincan'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve Temsilcileri, sektör paydaşları, resmi ve özel veteriner hekimler ile üreticiler katıldı. Biyogüvenlik kapsamında öncelikle çiftliklerin hastalıklardan korunması ve sonrasında çiftlik içindeki hastalıkların yayılımının sınırlandırılması amaçlanır. Bu kapsamda önemli parametreler olan, işletme sınırlarının her türlü kontrolsüz hayvan girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmesi, işletme önü ve çevresinin düzenlenmesi, dezenfeksiyon önlemleri, kemirgen mücadelesi, işletmede tutulması gereken kayıtlar, personel ve ziyaretçi giriş çıkışları gibi salgın hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması geç kalınmadan gerçekleştirilmesi gerekir.Uzmanlar tarafından verilen eğitimin ardından katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplanarak kanatlı işletmelerine teknik gezi düzenlendi ve uygulamalı eğitim verildi. - ERZİNCAN