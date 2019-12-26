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Kanatlı sektörüne destek çağrısı

Malatya Kanatlı Et Üreticileri Birliği Başkanı Serdar Yıldız, Kanatlı sektörüne destek istediMalatya Kanatlı Et Üreticileri Birliği Başkanı Serdar Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'i makamında ziyaret etti.

26.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:33 Kanatlı sektörüne destek çağrısı
Kanatlı Et Üreticileri Birliği Başkanı Serdar Yıldız, Kanatlı sektörüne destek istedi

Malatya Kanatlı Et Üreticileri Birliği Başkanı Serdar Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'i makamında ziyaret etti. Birlik Başkanı Serdar Yıldız, sektörün son dönemlerde bir nebze de olsa toparlanmaya çalıştığını ve sektörde bir güç dengesi olması için birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti. Başkan Yıldız, kanatlı sektörüne devlet desteği verilmesini istediklerini ifade edip, "Birlik olarak birçok projeleri hayata geçirmek için gayret sarf ediyoruz. Devletimizin vereceği desteklerle projelerimiz hayata geçtiğinde kanatlı et üreticilerimiz daha fazla üretim yapabilecek, Devletimiz katma değer anlamında, ekonomik anlamda kasasına girdi sağlayacak ve en önemlisi sektörün büyümesiyle birlikte istihdam artacaktır. Sayın İl Müdürümüz sektörümüzün sorunlarını yakından takip etmekte ve hem il hem de bakanlık nezdinde bu sorunlarımızın çözümü için yoğun gayretler göstermektedir. Heyetimizle birlikte bu ziyaretimizle kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz ve desteklerinin devamını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit da, "İlimizin tüm tarımsal faaliyetlerini ve sorunlarını çok yakından takip ediyoruz. Kanatlı et sektörünün de sorunlarını görüyoruz ve bunun çözümü için Bakanlığımızın ilgili kademeleriyle görüştük, Sayın Bakanımıza kadar sorunları ilettik. Sayın Birlik Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri de sorunların çözümü için yoğun gayretler gösteriyorlar. Bu bağlamda ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Üreticilerimizin ve birliklerimizin sorunları bizim sorunlarımızdır. Her aşamada onlara destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. İnşallah sayın başkanımızın da dediği gibi sektörle ilgili projeler hayata geçtiğinde sorunları büyük oranda çözülecektir" diye konuştu. - MALATYA

Serdar Yıldız, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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