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Kandil Bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı ile koordineli Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.08.2019 11:32 Kandil Bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı ile koordineli Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kandil Dağı, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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